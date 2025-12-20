20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य… इस योजना से जुड़े लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले

Electricity Bill: बिजली बिल को लेकर मचे कोहराम के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जानकर हैरानी होगी कि 1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है…

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Dinesh Kumar

Dec 20, 2025

CG Electricity Bill

1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य ( Photo - Patrika Creat )

Electricity Bill: दिनेश कुमार. हॉफ बिजली छूट योजना का दायरा सीमित होने और पीएम सूर्यघर योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली डबल सब्सिडी के कारण उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट कर ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसका फायदा भी आमजन को मिल रहा है। सोलर पैनल लगाने से प्रदेशभर के सैकड़ों उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आने लगा है।

Electricity Bill: बेेच रहे बिजली बिल

प्रकाश मोबाइल ऐप की जानकारी के अनुसार प्रदेशभर के सोलर पैनल लगाने से 1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। इसके अलावा सोलर से अधिक उत्पादन होने पर उपभोक्ता अपनी बिजली बेच भी रहे हैं। प्रदेशभर मे वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ता सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। सोलर पैनल की आयु 25 वर्षों तक होती है। यानि 25 वर्षों तक सोलर से उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेगा।

डीसीआर पैनल लगाने पर ही सब्सिडी

यह सब्सिडी केवल डीसीआर पैनल (Domestic Content Requirement) यानि मेड इन इंडिया सोलर पैनल और उपकरण लगाने पर ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी। नान डीसीआर पैनल लगाने पर न राज्य और न ही केंद्र सरकार दोनों प्रकार की सब्सिडी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। इसलिए उपभोक्ता वेंडर चुनते समय इस बात की सावधानी और जानकारी रखने की जरूरत है। चीन निर्मित या न देशों से निर्मित सोलर पैनल वेंडर की ओर से उपभोक्ता द्वारा लगाने पर कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी और उपभोक्ता को पैनल लगाने का पूरा खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा।

दोगुना गति से मिल रहे आवेदन

सितंबर माह में उपभोक्ताओं के घरों में सोलर प्लांट लगाने के जहां 5866 औसत आवेदन मासिक मिलते थे। वहीं, नवंबर-दिसंबर माह में औसत 25000 आवेदन मिल रहे हैं। प्लांट के स्थापना भी 2106 औसत प्रतिमाह से बढ़कर 4500 करीब पहुंच गई है। अब तक प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1.12 लाख घरेलू उपभोक्ता आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 17500 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं।

राज्य और केंद्र दोनों से सब्सिडी देने का नियम

3 किलोवाट तक के कनेक्शन में 1.08 लाख रुपए सब्सिडी

ऐसे मिलेगा लाभ

-1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर 30000 केंद्र से व 15000 रुपए राज्य से, कुल 45,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को लगभग 15000 स्वयं वहन करने होते हैं।

-2 किलोवॉट प्लांट के लिए प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर 90000 तक कुल सब्सिडी मिलती है, जिसमें 60000 केंद्र $और 30000 राज्य से मिलती है। उपभोक्ता को केवल 30000 खर्च करना होता है।

-3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें 78000 केंद्र से 30000 रुपए राज्य यानी कुल 108000 रुपए की सहायता मिलती है। उपभोक्ता को 72000 वहन करना पड़ता है, जो ऋण पर भी उपलब्ध है।

कम ब्याज दर पर आसान कर्ज

उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रही है। सब्सिडी के बाद बची मार्जिन मार्जिन मनी के लिए बैंकों से 10 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रहा है।

एक महीने में स्टेट सब्सिडी देने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने राज्य सब्सिडी पैनल स्थापना के एक माह के भीतर स्टेट सब्सिडी देने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत गत 16 दिसंबर तक करीब 11000 हितग्राहियों के बैंक खाते में सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है।

फैक्ट फाइल

सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ रही संख्या
जून माह में आवेदन- 1607 औसत मासिक, स्थापना-337
सितंबर माह में आवेदन-5866 औसत मासिक, स्थापना-2106
नवंबर-दिसंबर माह में आवेदन- करीब 25000 औसत मासिक, स्थापना-4500
1.12 लाख कुल आवेदन मिल चुके(करीब सभी अप्रुल)
55000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने वेंडर चयन कर चुके
17500 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके
11000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिल चुकी सब्सिडी
13200 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए किया आवेदन

कई उपभोक्ताओं बेच भी रहे हैं

सोलर एनर्जी शाखा, डायरेक्टर, आरए पाठक ने पत्रिका को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी देने और हॉफ बिजली योजना का दायरा घटाने के तेजी से आम उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना को अपनाया है। सैकड़ों उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आने लगा है। वहीं, कई बेच भी रहे हैं। उन्हें बिजली कंपनी 2.50 रुपए प्रति यूनिट दर से वार्षिक जमा बिजली का भुगतान कर रही है। जिन उपभोक्ताओं की खपत 300 यूनिट प्रतिमाह है उन्हें 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहिए, जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 07:08 pm

Published on:

20 Dec 2025 06:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य… इस योजना से जुड़े लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट
रायपुर

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की 2026 की आधिकारिक छुट्टी सूची

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा

CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.