CG Tribal Issues: आजादी के दशकों बाद भी संघर्ष जारी, कुपोषण और बदहाली से जूझता बस्तर

हाल ही में पहली बार इन दुर्गम गांवों तक किसी कलेक्टर का पहुंचना यहां के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जब इन क्षेत्रों का दौरा किया, तो प्रशासनिक तंत्र की वास्तविक परीक्षा सामने आई। उनके दौरे के बाद मेडिकल और महिला एवं बाल विकास की टीम ने 9 किलोमीटर लंबा पैदल सफर तय कर घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए लावा गांव तक पहुंच बनाई। यहां जो दृश्य सामने आए, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। अत्यंत गरीबी, कुपोषण और अभाव में जीवन जीते लोग और उनमें सबसे दर्दनाक तस्वीर थी चार साल की मासूम बच्ची ‘छोटी’ की।