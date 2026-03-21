21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

CG Tribal Issues: आजादी के दशकों बाद भी संघर्ष जारी, कुपोषण और बदहाली से जूझता बस्तर

CG Tribal Issues: बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र के कई गांव आज भी कुपोषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। संसाधनों से भरपूर क्षेत्र होने के बावजूद यहां विकास नहीं पहुंच पाया है।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 21, 2026

बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे उपेक्षित बस्तर (photo source- Patrika)

बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे उपेक्षित बस्तर (photo source- Patrika)

CG Tribal Issues: किरन्दुल जिले के बैलाडीला क्षेत्र की लौह अयस्क संपन्न पहाड़ियों के पीछे बसे सैकड़ों गांव आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं। तराई में बसे लावा, पुरेंगेल, बड़ेपल्ली और बेंगपाल जैसे गांवों तक न तो सरकार की योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंच पाई हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं। ये गांव आज भी उस भारत की तस्वीर पेश करते हैं, जहां आजादी के दशकों बाद भी जीवन संघर्ष बनकर रह गया है।

CG Tribal Issues: प्रशासनिक तंत्र की वास्तविक परीक्षा

हाल ही में पहली बार इन दुर्गम गांवों तक किसी कलेक्टर का पहुंचना यहां के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जब इन क्षेत्रों का दौरा किया, तो प्रशासनिक तंत्र की वास्तविक परीक्षा सामने आई। उनके दौरे के बाद मेडिकल और महिला एवं बाल विकास की टीम ने 9 किलोमीटर लंबा पैदल सफर तय कर घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए लावा गांव तक पहुंच बनाई। यहां जो दृश्य सामने आए, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। अत्यंत गरीबी, कुपोषण और अभाव में जीवन जीते लोग और उनमें सबसे दर्दनाक तस्वीर थी चार साल की मासूम बच्ची ‘छोटी’ की।

योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल

राज्य सरकार द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना के तहत बड़ी राशि का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन इन दूरस्थ गांवों में योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है।

एनआरसी में भर्ती, हालत में सुधार

मेडिकल टीम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए छोटी की मां को समझाया और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), सीएचसी कुआकोंडा में भर्ती कराने के लिए राजी किया। वहां अब बच्ची का इलाज चल रहा है, उसे पौष्टिक आहार मिल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार भी दिखने लगा है। यह बदलाव उम्मीद जगाता है, लेकिन यह कहानी अकेली नहीं है।

कुपोषण से जूझ रही छोटी

छोटी, पिता नंदा और मां मंगली की बेटी, अपनी जर्जर झोपड़ी में कुपोषण से जूझ रही थी। उसके पतले हाथ-पैर, फूला हुआ पेट और बुझी हुई आंखें उस कठोर सच्चाई को बयां कर रही थीं, जिसे हम अक्सर आंकड़ों में नजरअंदाज कर देते हैं। वह ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी तस्वीर सामने आते ही यह सवाल हर किसी के मन में उठा—क्या यही है हमारा भारत?

CG Tribal Issues: इन क्षेत्रों ने नक्सलवाद का दंश झेला है…

इन क्षेत्रों ने वर्षों तक नक्सलवाद का दंश झेला है, लेकिन विकास की कमी के लिए केवल नक्सलवाद को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 1968 में बैलाडीला में खनन शुरू हुआ, और 1980 के दशक में बस्तर में नक्सलवाद ने पैर पसारे। अगर उस समय से ही इन आदिवासी इलाकों के विकास पर गंभीरता से काम किया जाता, तो आज तस्वीर कुछ और हो सकती थी।

सडक़ और बुनियादी सुविधाएं अब भी सपना

सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी इन गांवों के लिए सपना हैं। यदि इन बीहड़ इलाकों तक विकास पहुंचाना है, तो सबसे पहले वहां तक सडक़ पहुंचाना अनिवार्य है। सडक़ ही वह माध्यम है, जो प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को इन गांवों तक पहुंचा सकती है।

आत्ममंथन की जरूरत

छोटी की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है, जिसे अब आत्ममंथन की जरूरत है। जब तक हर ‘छोटी’ तक पोषण, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन नहीं पहुंचता, तब तक विकास के दावे अधूरे ही रहेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG Tribal Issues: आजादी के दशकों बाद भी संघर्ष जारी, कुपोषण और बदहाली से जूझता बस्तर

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में शिकारी नेटवर्क ध्वस्त

दंतेवाड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

चलती कार में अचानक लगी आग, हाईवे पर लगा जाम

Burning Car: चलती कार में अचानक लगी आग, हाईवे पर लगा जाम, कारणों की जांच जारी...(photo-patrika)
दंतेवाड़ा

Govt Chaupal Bastar: जहां लगती थी नक्सलियों की बैठक, वहीं पहली बार आम के पेड़ के नीचे कलेक्टर ने लगाई चौपाल

कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Tarbadi Fencing Scheme: फेंसिंग योजना में अनियमितता! सप्लायर और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

खबर के बाद हितग्राहियों को लौटाए पैसे (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा कलेक्टर के नाम से फर्जी संदेश, IAS देवेश कुमार ध्रुव बोले- यह मेरा नंबर नहीं.. मची खलबली

Fake Message, IAS devesh kumar dhruv,
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.