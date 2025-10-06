CG News: गुरुघासीदास-उदंती सीतानदी में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, 9 सदस्यीय टीम 28 को एमपी जाएगी

मध्यप्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 1 नर और 2 मादा बाघों को उंदती सीतानदी में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं बांधवगढ़ से 3 बाघिन को गुरुघासीदास-तमोर पिंगला लाया जाएगा। उक्त दोनों ही टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए हरा चारा और पानी की व्यवस्था होने के कारण उनकी संख्या में बढ़ी तेजी से इजाफा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाये जाने वाले बाघ 2 से 3 साल की उम्र के होंगे। ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सकें।