Burning Car: चलती कार में अचानक लगी आग, हाईवे पर लगा जाम, कारणों की जांच जारी…

सूचना मिलते ही कोड़ेनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। फिलहाल कार में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घटना के बाद हाईवे से गुजर रहे लोगों में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा।