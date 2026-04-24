बड़ी सौगात: उरगा-पत्थलगांव NH का 70% काम पूरा, झारखंड से सीधी कनेक्टिविटी की राह हुई आसान

CG News: रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जारी है। इस कॉरिडोर को भारत माला के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। यह कॉरिडोर कोरबा जिले से होकर गुजर रहा है। इसके तहत पहले चरण में बिलासपुर दर्री घाट से उरगा तक सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। दूसरे चरण में उरगा से पत्थलगांव के बीच सड़क बनाने का काम चल रहा है। यह कार्य भी करीब 70 फीसदी पूरा हो गया है। 30 फीसदी कार्य होना बाकी है।