रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! पत्नी का सिर धड़ से अलग कर गांव में घूमता रहा पति, इलाके में दहशत

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही, घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य पहलू भी शामिल है। यह घटना न केवल एक परिवार को उजाड़ गई, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी बनकर सामने आई है कि गुस्से और हिंसा का अंत हमेशा विनाश ही होता है।