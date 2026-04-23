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कोरबा

रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! पत्नी का सिर धड़ से अलग कर गांव में घूमता रहा पति, इलाके में दहशत

Wife Murder Case: कोरबा जिले के रजगामार क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी।

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कोरबा

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Laxmi Vishwakarma

Apr 23, 2026

Wife Murder Case (photo source- Patrika)

Wife Murder Case (photo source- Patrika)

गुणेश्वर ताम्रकार@Wife Murder Case: कोरबा जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुंदेली से एक बेहद भयावह और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। एक मामूली पारिवारिक विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी।

Wife Murder Case: जानें क्या है पूरा मामला?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ग्राम बुंदेली निवासी सालिक राम यादव का अपनी पत्नी छेक बाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में नियंत्रण खो दिया और घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। हमला इतना क्रूर था कि उसने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस जघन्य वारदात ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया।

वारदात के बाद की सनसनी

घटना के बाद आरोपी का व्यवहार और भी चौंकाने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सालिक राम यादव अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमता रहा। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों में दुबक गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही रजगामार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद ग्राम बुंदेली में भय और शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि एक छोटा सा विवाद इतना खतरनाक रूप ले सकता है।

Wife Murder Case: बढ़ते घरेलू विवाद और हिंसा पर सवाल

यह घटना एक बार फिर समाज में बढ़ते घरेलू विवाद और उससे उपजने वाली हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुस्से पर नियंत्रण, पारिवारिक संवाद और समय रहते विवादों का समाधान बेहद जरूरी है, वरना इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

आगे की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही, घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य पहलू भी शामिल है। यह घटना न केवल एक परिवार को उजाड़ गई, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी बनकर सामने आई है कि गुस्से और हिंसा का अंत हमेशा विनाश ही होता है।

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Updated on:

23 Apr 2026 11:39 am

Published on:

23 Apr 2026 11:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! पत्नी का सिर धड़ से अलग कर गांव में घूमता रहा पति, इलाके में दहशत

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