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CG Weather News: 48 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार, कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने के संकेत हैं। अगले 48 घंटों में तापमान बढ़ने के साथ कई क्षेत्रों में बारिश, आंधी, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई गई है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

बारिश-आंधी और वज्रपात की चेतावनी (photo source- Patrika)

बारिश-आंधी और वज्रपात की चेतावनी (photo source- Patrika)

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 48 घंटों के भीतर अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और वज्रपात जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

CG Weather News: कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान के बीच साफ अंतर नजर आ रहा है। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल मौसम स्थिर दिख रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्की-फुल्की गतिविधियां जारी हैं, जो आने वाले बदलाव के संकेत दे रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, गंगीय पश्चिम बंगाल से ओडिशा होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर एक द्रोणिका (ट्रफ) सक्रिय है। यही सिस्टम प्रदेश के मौसम में बदलाव का मुख्य कारण बन रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम सामान्यतः साफ रहने का अनुमान

CG Weather News: साथ ही गरज-चमक और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस होगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले दो दिनों में इन गतिविधियों में और तेजी आ सकती है। वहीं रायपुर की बात करें तो 26 मार्च को यहां मौसम सामान्यतः साफ रहने का अनुमान है।

दिन के समय हल्की धूप रहेगी, जबकि दोपहर या शाम के वक्त आंशिक बादल छा सकते हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, प्रदेश में फिलहाल मौसम शांत है, लेकिन आने वाले दिनों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम का मिजाज बदलने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।

क्यों बदल रहा है मौसम?

मार्च के अंत में छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में मौसम तेजी से बदलता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी बारिश और बादल लाती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अचानक गरज-चमक और हवाएं तेज होती हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत में दिन-रात के तापमान में ज्यादा अंतर रहता है। यह बदलाव गर्मी के सीजन की शुरुआत का संकेत है, जिसमें धीरे-धीरे तापमान बढ़ता है और बीच-बीच में हल्की बारिश राहत देती है।

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Published on:

26 Mar 2026 09:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather News: 48 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार, कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

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