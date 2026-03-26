CG Weather News: 48 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार, कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

मार्च के अंत में छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में मौसम तेजी से बदलता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी बारिश और बादल लाती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अचानक गरज-चमक और हवाएं तेज होती हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत में दिन-रात के तापमान में ज्यादा अंतर रहता है। यह बदलाव गर्मी के सीजन की शुरुआत का संकेत है, जिसमें धीरे-धीरे तापमान बढ़ता है और बीच-बीच में हल्की बारिश राहत देती है।