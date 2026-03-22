CG weather news: मौसम का बदला मिजाज, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट, लेकिन जल्द चढ़ेगा पारा

CG weather news: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का रुख बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में सबसे अधिक 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है।