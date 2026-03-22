CG weather news: मौसम का बदला मिजाज, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट, लेकिन जल्द चढ़ेगा पारा

हल्की बारिश से तापमान में गिरावट (photo source- Patrika)
CG weather news: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का रुख बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में सबसे अधिक 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है।
शनिवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे और सुबह के समय आर्द्रता 71 प्रतिशत मापी गई। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है, जिसके कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।
आने वाले 24 घंटों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 22 मार्च को रायपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम राहत भरा बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे अपना असर दिखा सकती है।
बता दें मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ में आमतौर पर तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज हो जाता है। लेकिन समय-समय पर सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी मौसमी प्रणाली है, जो भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर उत्तर भारत तक पहुंचती है और बारिश, बादल तथा ठंडी हवाओं का कारण बनती है।
इसका प्रभाव जब मध्य भारत और छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है, तो तापमान में गिरावट, आंधी-बारिश और बादलों की स्थिति बनती है। इससे जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह मौसम फायदेमंद भी हो सकता है, खासकर रबी फसलों के लिए। हालांकि अचानक मौसम बदलने से जनजीवन और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है, इसलिए मौसम विभाग समय-समय पर सतर्क रहने की सलाह देता है।
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