CG Weather News: झमाझम बारिश से मिली राहत, ओलों ने बदला मौसम का मिजाज, किसानों को फायदा

बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने पूरे वातावरण को ठंडा और खुशनुमा बना दिया। पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। शहर में जगह-जगह पानी भर गया, वहीं बच्चे बारिश का आनंद लेते नजर आए। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का सकारात्मक असर देखने को मिला है। किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभकारी बताया है। हालांकि कुछ स्थानों पर गिरे ओलों से हल्का नुकसान होने की भी जानकारी सामने आई है।