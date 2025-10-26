Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

मानसून का पलटवार… 27, 28, 29 अक्टूबर को होगी भयंकर बारिश! सभी जिलों को चेतावनी

IMD Alert: प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोलथा के चलते आज से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी किए हैं..

2 min read
रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 26, 2025

CG Rain Alert: Image source – Patrika

CG Rain Alert: Image source – Patrika

IMD Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में जबरदस्त बदलाव हुआ है। अचानक बदले मौसम के मिजाज के चलते आज कई जगहों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कहीं-कहीं तेज बारिश से सड़क पर पानी भर गया। यह सिल​सिला अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा। ( CG News ) मौसम विभाग ने 27 से जोरदार बारिश के संकेत दिए है। 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है।

IMD Alert: मोलथा तूफान का तगड़ा असर

प्रदेश में बीते शनिवार से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिसके चलते उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। वहीं आज राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। कल से जोरदार बारिश की चेतावनी जारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मोलथा तूफान का असर दिख रहा है। जिसके चलते भारी से अतिभारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मोथला तूफान के चलते मौसम करवट ली है। इसका असर 29 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद बादल साफ होने से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। अगले चार दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

किसानों की बढ़ी चिंता

कार्तिक माह में बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान के कारण अबागढ़ चौकी तहसील के दर्जनों गांवों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यह बारिश सावन-भादो की तरह लगातार हो रही है, जिससे धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान, जिनकी फसलें पककर तैयार थीं और कटाई भी शुरू हो चुकी थी, अब बेमौसम बारिश के कारण परेशान हैं।

भीगकर खराब हो गया धान

खड़ी फसलों के साथ-साथ, जो धान काटकर खेतों में रखा गया था, वह भीगकर खराब हो गया है। खासकर, अरधना किस्म की धान जो एक महीने पहले ही पक चुकी थी, वह इस बारिश के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कुछ किसानों ने दीपावली के बाद धान की कटाई शुरू की थी, लेकिन चक्रवाती तूफान के कारण उनका काम रुक गया। धान के पौधों में नरमी आ गई है और बाली टूटकर गिरने लगी है, जिससे फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

शहर में खंड वर्षा

राजधानी रायपुर में आज कई जगहों में तेज बारिश हुई। सुबह से बादल छाए रहे। वहीं दोपहर में 1 घंटे के आसपास तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इसके अलावा रायपुर शहर से लगे अन्य जिलों में भी सुबह और शाम में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों को सावधनी बरतने की अपील की है। साथ ही लोगों को इस पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी है।

Updated on:

26 Oct 2025 07:47 pm

Published on:

26 Oct 2025 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मानसून का पलटवार… 27, 28, 29 अक्टूबर को होगी भयंकर बारिश! सभी जिलों को चेतावनी

रायपुर

छत्तीसगढ़

RBSE Board Exams
रायपुर
