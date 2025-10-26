मानसून का पलटवार… 27, 28, 29 अक्टूबर को होगी भयंकर बारिश! सभी जिलों को चेतावनी

प्रदेश में बीते शनिवार से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिसके चलते उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। वहीं आज राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। कल से जोरदार बारिश की चेतावनी जारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मोलथा तूफान का असर दिख रहा है। जिसके चलते भारी से अतिभारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मोथला तूफान के चलते मौसम करवट ली है। इसका असर 29 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद बादल साफ होने से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। अगले चार दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।