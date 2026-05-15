Durg Mayor Controversy: महापौर अलका बाघमार पर 3 अफसरों को “बंधक” बनाने का आरोप, पुलिस ने कराया रिहा

बताया जाता है कि जब अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो महापौर का गुस्सा और बढ़ गया उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी केबिन से बाहर नहीं जाएगा, चाहे देर रात क्यों न हो जाए। महापौर ने अपने गार्ड को भी निर्देश दिया कि किसी भी अधिकारी को बाहर जाने न दिया जाए। महापौर के कहने पर गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। इससे तीनों अधिकारी असहज हो गए।