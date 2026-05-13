Bhilai News: लडक़ी को लेकर शुरू हुआ विवाद, ताबड़तोड़ हमले में युवक की मौत

इधर देर रात करीब डेढ़ घंटे तक चले इस मौत के तांडव से पूरा मोहल्ला दहशत में है। किसी ने भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी और लोग अपने घरों में दुबके रहे । किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। सीसीटीवी में भी पूरा वाकया कैद हो चुका है। जिसमें एक युवती भी साथ में नजर आ रही है। स्थानीय लोग इसे गैंगवार जैसी स्थिति बता रहे हैं और दबी जुबान में कह रहे हैं कि अब अपराधियों के दिल में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है, जिसके बाद ही हत्याकांड की मुख्य वजह का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा।