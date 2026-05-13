Chhattisgarh News: पत्रिका की पहल लाई रंग, 42 साल बाद किसानों को मिला न्याय, झुका प्रशासन

Chhattisgarh News: धमधा ब्लॉक के ग्राम परसकोल के किसानों का 42 वर्षों पुराना संघर्ष आखिरकार रंग ले आया। वर्ष 1984 में सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा पाने की उम्मीद छोड़ चुके किसानों को अब न्याय मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 17 किसानों के लिए करीब 54 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी है। लंबे समय से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने इस पहल के पत्रिका के प्रति आभार जताया है।