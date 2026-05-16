Bhilai Weather Update: मानसून की रफ्तार तेज, 26 मई तक केरल तट पर दस्तक के संकेत, जानें IMD का ताजा अपडेट

Bhilai Weather Update: भीषण गर्मी से जूझ रहे दुर्ग जिले के लोगों को शुक्रवार को मौसम ने बड़ी राहत दी। सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान काले बादलों से घिर गया। देखते ही देखते तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से शहर और आउटर इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंची, जिससे कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चली।