नोटों का नेटवर्क बेनकाब: 17.90 लाख के साथ आरोपी पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से एमपी तक फैला सिंडिकेट, हर गड्डी पर मोटा कमीशन

जांच में सामने आया है कि आरोपी छोटे नोटों की गड्डियां कमीशन पर सप्लाई करता था। उसे हर बंडल पर 200 से 1000 रुपए तक का मुनाफा मिलता था। उसका नेटवर्क छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश के कटनी, शहडोल और आसपास के शहरों तक फैला हुआ था, जहां वह व्यापारियों को ये नोट उपलब्ध कराता था। बताया जा रहा है कि आरोपी तांबा-पीतल स्क्रैप का कारोबार करता है, जिससे उसका बैंकों में नियमित संपर्क था। इसी का फायदा उठाकर उसने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से तालमेल बनाकर नोट जुटाने और सप्लाई का अवैध धंधा शुरू किया।