CG Crime News: 35 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए एई-जेई, बिजली कंपनी ने किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह मामला लगभग 15 दिन पहले का है। तब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक ऑपरेशन के दौरान इन एई विजय नोरगे, जेई राजेन्द्र शुक्ला और सहायक ग्रेड-1 को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद से ही विभाग पर कार्रवाई का दबाव था। विद्युत वितरण कंपनी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य विभाग में भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है।