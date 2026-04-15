Gas Cylinder Crisis: एक माह बाद भी नहीं मिल पा रहा सिलेंडर, इधर एजेंसी में लटका ताला

केस-1, दोपहर 1 बजे करीब पत्रिका टीम महावीर नगर स्थित एचपी के शांति गैस एजेंसी पहुंची। यहां कुछ उपभोक्ता केवाइसी कराने पहुंचे थे, तो कुछ गैस नहीं आने पर पता करने। इसमें से एक उपभोक्ता लक्ष्मण ने बताया कि उसने 25 दिन बाद सिलेंडर बुकिंग के लिए कोशिश की, पर बुक नहीं हो रहा था। इसके दो दिन बाद उनके सिलेंडर की बुकिंग 8 अप्रैल को हुई। उसके एक हफ्ते गुजर गया है। अब तक उनके यहां गैस नहीं पहुंचा है। वे आए दिन एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं , फोन पर भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा।