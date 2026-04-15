क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन! IPL पर चल रहा था हाईटेक सट्टा, उड़ीसा-महाराष्ट्र तक दबिश, 20 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि इस पूरे सट्टा नेटवर्क का मुख्य संचालक रायपुर निवासी बाबू खेमानी है। वह बाहर से पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि छापेमारी के दौरान वह फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विशेष टीम गठित की है, जो उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में गंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।