CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, छत्तीसगढ़ की प्रेरणा ने हासिल किए 98%, CM साय ने दी बधाई

प्रेरणा का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे अनुशासित दिनचर्या, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सुनियोजित अध्ययन योजना अपनाई और कठिन विषयों को धैर्यपूर्वक समझने पर विशेष ध्यान दिया। प्रेरणा का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। वह नीट परीक्षा के माध्यम से एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेना चाहती हैं।