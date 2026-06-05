Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी, 68.54 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हुए 642.27 करोड़ रुपये, जल्दी करें चेक

अब विभाग जिले में महतारी वंदन योजना की सूची को अपडेट करने की कवायद में लगा हुआ है। विभाग ने संबंधित हितग्राहियों को 30 जून तक का समय ई केवाईसी के लिए दिया है। इसके चलते चॉइस सेंटर में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की लंबी कतार नजर आ रही है। फिलहाल 2 हजार महिलाओ का जो नाम कटा है यदि उनका ई केवाईसी नहीं होता है तो उसे होल्ड में रख दिया जाएगा। बस्तर जिले में महतारी वंदन योजना के 1 लाख 90 हजार हितग्राही है। एक महीने के अंदर जिले में 47 हजार हितग्राहियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वरना इन हितग्राहियों का नाम भी सूची से काटा जा सकता है।