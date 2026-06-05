Job Fair: नौकरी पाने का सुनहरा मौका, रायपुर में आज लगेगा रोजगार मेला, 11 से 30 हजार तक मिलेगी सैलरी

Job Fair: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रायपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न निजी कंपनियां कई पदों पर भर्ती करेंगी। चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में शामिल होकर सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी पाने का अवसर हासिल कर सकते हैं।