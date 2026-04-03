CG News: ओपन परीक्षा में 8-12 हजार में नकल! रायगढ़ के परीक्षा केंद्र पर गंभीर आरोप, हंगामे के बाद खुला राज

छात्रों ने बताया कि परीक्षा के शुरुआति दिनों में कुछ छात्रों को शिक्षकों द्वारा पर्चियां देकर नकल कराई गई। बाद में अन्य छात्रों से भी इसी सुविधा के लिए अतिरिक्त पैसे मांगे गए। परीक्षा के बाद सहायक केंद्राध्यक्ष द्वारा 7 हजार रुपए तक की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उससे 12 हजार रुपए लिए गए, लेकिन 2 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान के पेपर में केवल एक घंटे ही नकल कराई गई।