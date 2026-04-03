CG Board Exam Update: 14 मार्च की परीक्षा निरस्त, अब इस तारीख को होगा एग्जाम, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रश्नपत्र थाना/चौकी से निकालते समय संबंधित थाना प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। केंद्राध्यक्ष द्वारा प्रश्नपत्रों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाएगा और संबंधित रजिस्टर में हस्ताक्षर कर विधिवत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस अधिकारी प्रश्नपत्र लेकर केंद्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केंद्र तक जाएंगे और परीक्षा समाप्ति तक मौजूद रहेंगे।