CG Vyapam: अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या? प्री-डीएलएड परीक्षा में आया रोचक सवाल, स्टूडेंट्स हुए कन्फ्यूज

प्री-डीएलएड परीक्षा में इस बार पैटर्न पूरी तरह बदलकर कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल हो गया, जिससे अभ्यर्थियों को सीधे जवाबों की जगह सोच-समझ वाले सवालों का सामना करना पड़ा। हिंदी सेक्शन में पूछी गई लोकोक्ति “अधजल गगरी छलकत जाए” ने भी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज किया, क्योंकि पेपर में मैच द कॉलम, असर्शन-रीजन और लॉजिकल टाइप सवालों की भरमार रही। कुल मिलाकर परीक्षा आसान नहीं थी, लेकिन नकारात्मक अंकन न होने से अभ्यर्थियों ने सभी सवाल अटेम्प्ट किए और पेपर को मिला-जुला अनुभव बताया।



