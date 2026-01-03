Nagar Nigam Strike: रायपुर नगर निगम की बड़ी स्ट्राइक! 71 लाख टैक्स बकाया पर 7 व्यावसायिक परिसर सील

Nagar Nigam Strike: यह ऑपरेशन म्युनिसिपल कमिश्नर विश्वदीप के आदेश और डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर जागृति साहू के गाइडेंस में किया गया। ज़ोन 8 कमिश्नर राजेश्वरी पटेल और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर महादेव रक्सेल की लीडरशिप में एक रेवेन्यू टीम मौके पर पहुंची और सीज़ करने की कार्रवाई पूरी की। टीम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा और असिस्टेंट इंस्पेक्टर खगेंद्र सोनी, राम कुमार और चंदन रगड़े शामिल थे।