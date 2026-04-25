रोमांस बना हादसे की वजह! छत पर साथ बैठे थे दोनों… तीसरी मंजिल से गिरे युवक-युवती, लड़के की हुई मौत

घटना के बाद शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी। हालांकि, अस्पताल में होश आने के बाद गरिमा सिंह ने बयान दिया कि चिरंजीव नशे की हालत में रेलिंग पर बैठा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर गया। उसे बचाने के प्रयास में वह भी नीचे गिर गई। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।