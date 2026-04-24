CG News: आंख नहीं हो पा रही थी बंद, सिम्स में जटिल सर्जरी से क्षतिग्रस्त पलक का हुआ सफल पुनर्निर्माण, जानें कैसे

दिसंबर 2025 में हुई एक सड़क दुर्घटना ने 22 वर्षीय युवक की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। हादसे में उसकी आंख की निचली पलक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे वह अपनी आंख पूरी तरह बंद नहीं कर पा रहा था। यह स्थिति आंख के लिए लगातार खतरा बनी हुई थी और चेहरे की बनावट भी प्रभावित हो रही थी। प्रारंभिक उपचार के बावजूद संतोषजनक सुधार नहीं होने पर मरीज सिम्स के नेत्र रोग विभाग पहुंचा। यहां विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच के बाद सर्जरी को ही एकमात्र प्रभावी विकल्प माना।