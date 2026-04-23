23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बड़ी राहत: 25 अप्रैल को खूंटाघाट डैम से पानी छोड़ा जाएगा, 211 तालाब भरने से 107 गांवों को मिलेगी राहत

Bilaspur News: खूंटाघाट डैम से 25 अप्रैल को पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 211 तालाब भरकर 107 गांवों को निस्तारी और दैनिक जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 23, 2026

खूंटाघाट डैम से 25 को छोड़ा जाएगा पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खूंटाघाट डैम से 25 को छोड़ा जाएगा पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के सबसे बड़े खूंटाघाट बांध में इस वर्ष 80 प्रतिशत जलभराव दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के 60 प्रतिशत की तुलना में 20 फीसदी अधिक है। बेहतर जल भंडारण के चलते अब निस्तारी के लिए पानी छोडऩे का निर्णय लिया गया है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार, 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से खूंटाघाट जलाशय के बाएं और दाएं तट की नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। इस पानी से नहर किनारे बसे 107 गांवों के 211 तालाबों को भरा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को गर्मी के दौरान बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा। पशु व घरेलू जरूरतें पूरी होंगी।

CG News: जल प्रबंधन को मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जलभराव की स्थिति पिछले एक दशक के मुकाबले बेहतर है। इससे जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। घरेलू जरुरतें पूरी होंगी। यदि समय पर पानी छोड़ा जाता है, तो इसका दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और आने वाले महीनों में जल संकट की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रह सकती है।

जल संकट से राहत की उम्मीद

गर्मी बढ़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की आशंका गहराने लगी थी। ऐसे में तालाबों को भरने की मांग लगातार उठ रही थी। अब बांध से पानी छोड़े जाने के फैसले से गांवों के तालाब भर सकेंगे, जिससे जलस्तर में सुधार होगा। तालाबों में पानी भरने से न केवल पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होगी, बल्कि घरेलू उपयोग जैसे निस्तारी, सफाई और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा।

केवल निस्तारी के लिए ही मिलेगा पानी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नहर का पानी केवल निस्तारी के लिए ही उपयोग किया जाएगा। विभाग ने मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि पानी का उपयोग केवल तालाब भरने तक सीमित रहे। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे पानी का दुरुपयोग या अपव्यय न करें। विशेष रूप से रबी सीजन में धान की सिंचाई के लिए नहर के पानी का उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मधु चंद्रा, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के मुताबिक, जिले में वर्तमान जल स्थिति को देखते हुए 2ि5 अप्रैल से नहरों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 107 गांवों के 211 तालाबों को भरा जा सके। विभाग का प्रयास है कि उपलब्ध जल का समुचित और संतुलित उपयोग हो, ताकि गर्मी के दौरान ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि नहर के पानी का उपयोग केवल निस्तारी कार्यों के लिए ही करें और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या अपव्यय से बचें, ताकि सभी गांवों तक पानी समान रूप से पहुंच सके।

ये भी पढ़ें

CG News: बिलासपुर जलाशय का हिस्सा टूटा… कई गांवों में घुसा पानी, किसानों में दहशत का माहौल
रायगढ़
बिलासपुर जलाशय टूटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 02:18 pm

Published on:

23 Apr 2026 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बड़ी राहत: 25 अप्रैल को खूंटाघाट डैम से पानी छोड़ा जाएगा, 211 तालाब भरने से 107 गांवों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 5 वर्षीय मासूम के गले में फंसा सिक्का, सिम्स के डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक से बचाई जान, जानें कैसे

5 वर्षीय मासूम के गले में फंसा सिक्का (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG Suicide News: 3 साल के रिश्ते का दर्दनाक अंत, तीसरी मंजिल से कूदे प्रेमी-प्रेमिका, युवक की मौत

बॉयफ्रेंड की मौत, गर्लफ्रेंड अस्पताल में (AI Image)
बिलासपुर

CG Weather Update: भीषण गर्मी का कहर, बिलासपुर में पारा 43 के पार, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

भीषण गर्मी का टॉर्चर (Photo Source- Patrika)
बिलासपुर

CG Board Result 2026: मई के पहले सप्ताह में आ सकता है 10वीं-12वीं का रिजल्ट, देखें पिछले साल कैसा रहा प्रदर्शन

10वीं-12वीं रिजल्ट डेट (photo- AI)
बिलासपुर

CG High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास की देखभाल नहीं करने पर जाएगी बहू की नौकरी

CG High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास की देखभाल नहीं करने पर जाएगी बहू की नौकरी
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.