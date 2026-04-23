CG Suicide News: 3 साल के रिश्ते का दर्दनाक अंत, तीसरी मंजिल से कूदे प्रेमी-प्रेमिका, युवक की मौत

बॉयफ्रेंड की मौत, गर्लफ्रेंड अस्पताल में (AI Image)
CG Suicide News: बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा बस स्टैंड के पास स्थित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में मंगलवार तड़के 4 बजे एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। प्रेम संबंध में रहे युवक-युवती ने कथित रूप से तीन मंजिला इमारत की छत से छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी से जूझ रही है।
मृतक की पहचान चिरंजीव उर्फ चिंटू पांडे (23) निवासी यदुनंदन नगर तिफरा के रूप में हुई है। वह फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था और साथ ही जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम भी करता था। वहीं घायल युवती 22 साल की बताई जा रही, जो गांधी चौक क्षेत्र की रहने वाली है और पहले शादी डॉट कॉम में काम कर चुकी है।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच दोनों ईडब्ल्यूएस कॉलोनी स्थित अभिलाषा परिसर पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तडक़े अचानक जोरदार आवाज और चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग जब बाहर निकले तो देखा कि युवक-युवती जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं। युवक ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया, युवती अस्पताल में भर्ती है।
तिफरा थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि प्रथमदृष्ट्या मामला प्रेम संबंध और आपसी विवाद से जुड़ा लग रहा है। युवती के होश में आने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आ पाएगी।
घटनास्थल की जांच में पुलिस ने छत से शराब की बोतल, दो गिलास, कपड़े, बेडशीट और कंबल बरामद किए गए हैं। इससे अंदेशा है कि दोनों ने रात साथ बिताई और शराब का सेवन भी किया था।
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