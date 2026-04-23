CG Suicide News: 3 साल के रिश्ते का दर्दनाक अंत, तीसरी मंजिल से कूदे प्रेमी-प्रेमिका, युवक की मौत

जहां सज रही थी सेज, वहीं बिछ गई चिता, इस बात से आहत होकर युवती ने दी अपनी जान- जशपुर जिले के पत्थलगांव के समीपस्थ ग्राम सुखरापारा के कठरापारा से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां शादी की तैयारियों के बीच एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव सहित आसपास के इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है, जिस घर में एक दो दिनों मे शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अचानक मातम पसर गया… पूरी खबर पढ़े