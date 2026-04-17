BPCL Employee Suicide: BPCL कर्मचारी ने किया सुसाइड, बंद कमरे से मिला खून से लथपथ शव

थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के अनुसार, फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ पाएगी। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए गहरा सदमा है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं, जहां युवा इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।