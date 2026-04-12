‘जल्दी आओ मामा लोग’, सेंट्रल जेल के भीतर से पूर्व युवा कांग्रेस नेता समेत आरोपियों का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन ‘जल्दी आओ मामा लोग’, आरोपियों के हौसले और उनके सक्रिय नेटवर्क की ओर संकेत करता है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि आरोपी जेल के भीतर से ही अपने संपर्कों को संचालित कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत है, जिसने अक्टूबर 2025 में कांग्रेस नेता नीतेश सिंह पर फायरिंग की थी। इस चर्चित मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 10 फिलहाल जेल में हैं, जबकि एक नाबालिग को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है।