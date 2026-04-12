12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

‘जल्दी आओ मामा लोग’, सेंट्रल जेल के भीतर से पूर्व युवा कांग्रेस नेता समेत आरोपियों का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

Crime News: सेंट्रल जेल बिलासपुर में बंद मस्तूरी गोलीकांड के आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी ‘सीधा ठोक दू शहर में जो दादा बनता’ गाने पर रील बनाते दिखाई दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 12, 2026

सेंट्रल जेल बिलासपुर में फायरिंग के आरोपियों का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सेंट्रल जेल बिलासपुर में फायरिंग के आरोपियों का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: सेंट्रल जेल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने कानून-व्यवस्था और जेल सुरक्षा की हकीकत उजागर कर दी है। जेल में बंद आरोपी न सिर्फ मोबाइल तक पहुंच रखते दिखे, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर अपना दबदबा भी दिखाते नजर आए।

सेंट्रल जेल बिलासपुर में बंद मस्तूरी गोलीकांड के आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी ‘सीधा ठोक दू शहर में जो दादा बनता’ गाने पर रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो जेल के मुलाकाती कक्ष में शूट किया गया बताया जा रहा है, जहां मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद वीडियो बनना और फिर सोशल मीडिया तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की ओर इशारा करता है।

वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन ‘जल्दी आओ मामा लोग’

वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन ‘जल्दी आओ मामा लोग’, आरोपियों के हौसले और उनके सक्रिय नेटवर्क की ओर संकेत करता है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि आरोपी जेल के भीतर से ही अपने संपर्कों को संचालित कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत है, जिसने अक्टूबर 2025 में कांग्रेस नेता नीतेश सिंह पर फायरिंग की थी। इस चर्चित मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 10 फिलहाल जेल में हैं, जबकि एक नाबालिग को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है।

सुलगते सवाल

  • जेल के भीतर मोबाइल कैसे पहुंचा?
  • वीडियो किसने बनाया और बाहर कैसे भेजा गया?
  • क्या आरोपी जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क चला रहे हैं?

ये था मामला

मामले की जड़ें पुरानी रंजिश से जुड़ी हैं। दो साल पहले हुए हमले का बदला लेने के लिए 28 अक्टूबर 2025 को मस्तूरी में नीतेश सिंह पर करीब 14 राउंड फायरिंग की गई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, हालांकि नीतेश सिंह बाल-बाल बच गए थे। इस केस में दो आरोपी नागेंद्र राय और तारकेश्वर पाटले अब भी फरार हैं, जिससे पुलिस के सामने चुनौती बनी हुई है।

खोमेश मंडावी, अधीक्षक सेंट्रल जेल बिलासपुर के मुताबिक, मुलाकात से पहले आगंतुकों को गेट पर ही मोबाइल जमा कराना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ लोग नियमों का पालन किए बिना ही मुलाकात खिडक़ी तक पहुंच जाते हैं। वायरल वीडियो भी मुलाकात खिड़की से पहले लगी लोहे की ग्रिल के पास से ही रिकॉर्ड किया गया है।

बहरहाल अब सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। मुलाकात के लिए आने वाले सभी लोगों की मेटल डिटेक्टर से अनिवार्य जांच की जाएगी, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, मुलाकात खिड़की के बाहर लगी ग्रिल पर ग्रीन नेट लगाने की तैयारी है, ताकि इस तरह के मामलों को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना
बिलासपुर
घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ‘जल्दी आओ मामा लोग’, सेंट्रल जेल के भीतर से पूर्व युवा कांग्रेस नेता समेत आरोपियों का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अब शराबी ड्राइवरों पर हाईटेक शिकंजा, ‘स्मेल डिटेक्शन’ से भी होगी पहचान, एडवांस मशीन से तुरंत कार्रवाई

फूंक मारने से नहीं अब ‘स्मेल’ से पकड़े जाएंगे शराबी ड्राइवर (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रमोशन की लिस्ट जारी! कर्मचारियों में खुशी की लहर, 25 कर्मचारियों को पदोन्नति...

CG High Court promotion(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: पॉक्सो और अपहरण केस में HC का बड़ा फैसला, 20 साल की सजा रद्द कर आरोपी को किया बरी

HC का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

कुछ ही क्लिक में मौत का सामान, साइनाइड से छात्र की मौत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बटनदार चाकू से लेकर खतरनाक वस्तुओं की बिक्री

ऑनलाइन खतरनाक वस्तुओं की खुलेआम बिक्री पर उठे गंभीर सवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना

घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.