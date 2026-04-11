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Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना

Crime News: बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 11, 2026

घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)

घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)

Crime News: बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में घर के भीतर घुसकर युवक पर चाकू से हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां पर कुछ नकाबपोशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया और युवक के बाहर आते ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, मोपका बंजारीपारा निवासी 30 वर्षीय विनय कुमार साहू, जो पेट्रोल पंप में काम करता है, गुरुवार शाम अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान करीब 5:30 बजे तीन अज्ञात युवक उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुद को शादी का कार्ड देने आया बताकर दरवाजा खुलवाया।

घबराकर शोर मचाने पर तीन हमलावर फरार

जैसे ही विनय ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर खड़े तीन युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। उनमें से एक आरोपी, जो सफेद शर्ट पहने था, अचानक गाली-गलौज करते हुए आगे बढ़ा और धारदार नुकीले हथियार से विनय के सीने पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर विनय ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए।

घायल ने खुद दी परिजनों को सूचना

घटना के बाद घायल अवस्था में विनय ने अपने भाई को फोन कर पूरी जानकारी दी और स्वयं ही उपचार के लिए सिम्स अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि आरोपी लूटपाट की नीयत से उसके घर पहुंचे थे और विरोध करने पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

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Published on:

11 Apr 2026 02:11 pm

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