Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना

Crime News: बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में घर के भीतर घुसकर युवक पर चाकू से हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां पर कुछ नकाबपोशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया और युवक के बाहर आते ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।