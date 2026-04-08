Crime News: बम्हनी माता मंदिर में प्राचीन मूर्तियों की तोड़फोड़, दृश्य देख रो पड़ीं महिलाएं, इलाके में आक्रोश

सोमवार सुबह जब ग्रामीण प्रतिदिन की तरह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। घटना की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए। विशेषकर महिलाओं में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख देखा गया। कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। फिलहाल किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।