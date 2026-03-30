US-Israel-Iran War: जरा हटके.. जंग से दूर, जायके और जेवर के साथ दिल जीत रहा ईरान

US-Israel-Iran War: ताबीर हुसैन. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और जंग की खबरों के बीच राजधानी में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। शहर में लगे एग्जीबिशन में ईरान के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट, केसर, शहद, सिल्वर और टाइटेनियम ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। जंग और राजनीति से दूर ये स्टॉल स्वाद, कला और संस्कृति के जरिए रायपुर के लोगों का दिल जीत रहे हैं।