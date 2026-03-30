US-Israel-Iran War: जरा हटके.. जंग से दूर, जायके और जेवर के साथ दिल जीत रहा ईरान

जंग से दूर, जायके और जेवर के साथ दिल जीत रहा ईरान ( Photo patrika )
US-Israel-Iran War: ताबीर हुसैन. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और जंग की खबरों के बीच राजधानी में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। शहर में लगे एग्जीबिशन में ईरान के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट, केसर, शहद, सिल्वर और टाइटेनियम ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। जंग और राजनीति से दूर ये स्टॉल स्वाद, कला और संस्कृति के जरिए रायपुर के लोगों का दिल जीत रहे हैं।
हैरानी की बात है कि सात समंदर पार से आए ये व्यापारी अब हिंदी और इंग्लिश में भी माहिर हो चुके हैं, जो रायपुर के ग्राहकों से सीधा संवाद करने में उनकी मदद कर रहा है। यही वजह है कि लोग उनसे खुलकर बातचीत भी कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं।
ये व्यापारी केवल सामान नहीं बेच रहे, बल्कि पिछले 7 वर्षों से भारतीय संस्कृति और बाजार के उतार-चढ़ाव के गवाह भी रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में उन्हें अपनापन मिला और कारोबार के अच्छे अवसर भी।
युद्ध के सवाल पर उनकी चुप्पी और एंबेसी जाने की सलाह उनके पेशेवर व्यवहार और अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। साफ है कि वे यहां व्यापार और दोस्ती का संदेश लेकर आए हैं, राजनीति का नहीं।
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