West Asia Conflict: युद्ध के असर से थमने लगे 40 फीसदी ट्रकों के पहिए, चावल से लेकर टाइल्स का कारोबार प्रभावित

वहीं भेजे गए माल भी बंदरगाह में डंप होने की जानकारी मिलने पर अधिकांश उद्योगपति और कारोबारी जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सुखदेव सिंह सिध्दू ने बताया कि युद्ध के चलते कारोबार प्रभावित होने से ट्रांसपोर्टरों पर सबसे ज्यादा असर पडा़ है। इससे ट्रांसपोर्टरों को लोन की किस्त, टैक्स, इंश्योरेंस, कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ ही कारोबार पर दबाव बढ़ रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले माल वाहकों की संख्या भी कम होती जा रही है। मालवाहक वाहनों को काम नहीं मिलने से अधिकांश ट्रकों के पहिए थमने लगे हैं।