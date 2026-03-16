US-Israel-Iran War: जल्द टकराव खत्म नहीं हुआ तो तेल आपूर्ति और व्यापार पर पड़ेगा गंभीर दबाव, अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने पत्रिका से कहा

व्याख्यान में प्रोफेसर कुमार ने देश की कृषि, मजदूरी और अर्थव्यवस्था से जुडे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि कृषि नीति में बदलाव, मजदूरों को बेहतर वेतन और किसानों व वर्कर्स के बीच गठजोड से ही अर्थव्यवस्था को संतुलन मिल सकता है। कुमार ने कहा कि देश में 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होता है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन बहुत कम फसलों में होता है। गन्ना, गेहूं और धान जैसी फसलों में एमएसपी लागू होने से उनका उत्पादन बढ़ जाता है, जबकि अन्य फसलों का उत्पादन घट जाता है।