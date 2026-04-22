CG News: अवकाश आदेश की अनदेखी, 44 डिग्री में लग रहीं क्लासेस, अकलतरा के लॉयंस डीएवी स्कूल पर कार्रवाई

अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि तेज धूप और लू के बावजूद बच्चों को प्रार्थना के लिए मैदान में खड़ा किया जाता है। कई बच्चों में चक्कर आना, सिरदर्द और थकान जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जिससे उनके बीमार पडऩे का खतरा बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है और ड्रेस में नहीं आने वाले बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। पामगढ़ और शिवरीनारायण से आने वाले अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और दोपहर 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, जिससे उन्हें कड़ी धूप और गर्म हवाओं में रहना पड़ता है।