Crime News: स्वच्छ भारत मिशन कार्य में 11 लाख की हेराफेरी, सचिव सस्पेंड… जांच में पाया गया फर्जी भुगतान

जांच में यह साबित हुआ कि सचिव ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और गंभीर लापरवाही बरती है। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है तथा उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। यह आचरण घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण, नियम 1998 के विपरीत है। ग्राम पंचायत की राशि को इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत औराई कल के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर राशि का वसूल करने की मांग की गई है।