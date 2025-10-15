Crime News: स्वच्छ भारत मिशन कार्य में 11 लाख की हेराफेरी, सचिव सस्पेंड… जांच में पाया गया फर्जी भुगतान

सस्पेंड (Photo Patrika)
Crime News: जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत औराई कला के पूर्व सचिव बलवंत कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित किए जाने की शिकायत मुय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदा से की गई है। सीईओ के द्वारा गठित जांच दल ने पाया कि पंचायत स्वच्छ भारत मिशन कार्य में लगभग 11 लाख रुपए की राशि का अनियमित व्यय किया गया है। कई स्थलों पर कार्य नहीं पाए गए। इस पर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला।
जांच में यह साबित हुआ कि सचिव ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और गंभीर लापरवाही बरती है। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है तथा उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। यह आचरण घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण, नियम 1998 के विपरीत है। ग्राम पंचायत की राशि को इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत औराई कल के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर राशि का वसूल करने की मांग की गई है।
इससे पहले ग्राम पंचायत बेलटुकरी के पूर्व सरपंच पुष्पलता बिंझवार एवं सचिव तोरण लाल बर्मन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 लाख रुपए की गड़बड़ी की शिकायत हुई है। मामला 2020–21 का है। जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले ने जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर शिकायत की थी। लेकिन अब तक इनकी रिकवरी नहीं हुई है और न ही इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई है।
