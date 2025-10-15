Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Crime News: स्वच्छ भारत मिशन कार्य में 11 लाख की हेराफेरी, सचिव सस्पेंड… जांच में पाया गया फर्जी भुगतान

Crime News: जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत औराई कला के पूर्व सचिव बलवंत कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित किए जाने की शिकायत मुय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदा से की गई है।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

सस्पेंड (Photo Patrika)

सस्पेंड (Photo Patrika)

Crime News: जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत औराई कला के पूर्व सचिव बलवंत कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित किए जाने की शिकायत मुय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदा से की गई है। सीईओ के द्वारा गठित जांच दल ने पाया कि पंचायत स्वच्छ भारत मिशन कार्य में लगभग 11 लाख रुपए की राशि का अनियमित व्यय किया गया है। कई स्थलों पर कार्य नहीं पाए गए। इस पर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला।

जांच में यह साबित हुआ कि सचिव ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और गंभीर लापरवाही बरती है। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है तथा उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। यह आचरण घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण, नियम 1998 के विपरीत है। ग्राम पंचायत की राशि को इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत औराई कल के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर राशि का वसूल करने की मांग की गई है।

बेलटुकरी के पूर्व सरपंच सचिव ने भी की गड़बड़ी

इससे पहले ग्राम पंचायत बेलटुकरी के पूर्व सरपंच पुष्पलता बिंझवार एवं सचिव तोरण लाल बर्मन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 लाख रुपए की गड़बड़ी की शिकायत हुई है। मामला 2020–21 का है। जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले ने जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर शिकायत की थी। लेकिन अब तक इनकी रिकवरी नहीं हुई है और न ही इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई है।

ये भी पढ़ें

आधी रात बॉयफ्रेंड को बुलाया.. फिर चोरी छिपे महिला ने किया ये काम, थाने में खुला राज, दो गिरफ्तार
राजनंदगांव
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Crime News: स्वच्छ भारत मिशन कार्य में 11 लाख की हेराफेरी, सचिव सस्पेंड… जांच में पाया गया फर्जी भुगतान

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 30 लाख की धोखाधड़ी में फंसे पूर्व सरपंच, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला?

धोखाधड़ी (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

मगरमच्छों को रेस्क्यू करने में मददगार साबित हो रहा लोटिंग केज, जानिए क्या है इस पिंजरे की खासियत?

लोटिंग केज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट, पानी और मसालों के लिए गए नमूने

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board (Image Source: Gemini)
जांजगीर चंपा

Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

राशनकार्ड (photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.