स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गड़बड़ी, पंचायत सचिव पर 6 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप, जानें मामला

शुभम सिंह राजपूत ने मामले की शिकायत कर सचिव को निलंबित करने की मांग की है। ग्राम पंचायत अंगारखार के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सचिव से राशि का वसूल करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। क्योंकि उसने सरकार के पैसों की गबन किया है। वित्तीय अनियमित पाए जाने वाले सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी की जाए। जो छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम 1998 के विपरीत है। ग्राम पंचायत की राशि को इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान किया गया है।