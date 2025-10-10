स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गड़बड़ी, पंचायत सचिव पर 6 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप, जानें मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
CG News: बलौदा ब्लाक के ग्राम पंचायत अंगारखार के सचिव को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित की शिकायत दर्ज की गई है। विगत 4 वर्ष पूर्व मुय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदा के द्वारा गठित जांच दल ने पाया कि पंचायत स्वच्छ भारत मिशन कार्य में लगभग 6 लाख 3600 सौ रुपए की राशि का अनियमित व्यय किया गया है।
कई स्थलों पर कार्य नहीं पाए गए और जनपद पंचायत बलौदा से वसूली के लिए लिखा गया तो उनके द्वारा आज तक 10 हजार रुपए और 2500 वसूली की गई। जिससे सचिव की घोर लापरवाही को देखते हुए इस पर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। जांच में यह साबित हुआ कि सचिव ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और गंभीर लापरवाही बरती है। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है। उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। यह आचरण घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
शुभम सिंह राजपूत ने मामले की शिकायत कर सचिव को निलंबित करने की मांग की है। ग्राम पंचायत अंगारखार के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सचिव से राशि का वसूल करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। क्योंकि उसने सरकार के पैसों की गबन किया है। वित्तीय अनियमित पाए जाने वाले सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी की जाए। जो छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम 1998 के विपरीत है। ग्राम पंचायत की राशि को इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान किया गया है।
