फर्जी मेडिकल बिल से 29 लाख का घोटाला, पौंसरा का शिक्षक साधेलाल निलंबित, जानें मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
CG News: फर्जी मेडिकल प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने के मामले में पौंसरा संकुल समन्वयक एवं शिक्षक साधेलाल पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक पटेल ने अपने व अन्य शिक्षकों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी मेडिकल बिल प्रस्तुत किए। कई बिलों में मृत शिक्षक के नाम से भी राशि का आहरण किया गया, जबकि वास्तविक बिल राशि कुछ हजार रुपए की थी।
शिकायत हुई थी कि सिविल सर्जन कार्यालय से स्वीकृत बिलों में कूटरचना कर लाखों की राशि बढ़ाई गई। रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर आर.पी. आदित्य ने जांच रिपोर्ट के आधार पर साधेलाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच में शिक्षक साधेलाल पटेल द्वारा करीब 29 लाख के फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने का खुलासा हुआ। उन्होंने अपने नाम के साथ ही शिक्षक उमाशंकर चौधरी, मृत शिक्षक नरेन्द्र कुमार चौधरी और अपनी पत्नी राजकुमारी पटेल के नाम पर भी फर्जी बिल लगाए। बिल पर कूटरचना कर लाखों दर्शाए गए। मामले में शिक्षक पटेल को तत्काल निलंबित कर तखतपुर में मुख्यालय नियत किया गया।
संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य ने शिक्षक साधेलाल पटेल और तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया गया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों में हेराफेरी और कूटरचना कर शासकीय राशि का गबन किया गया। संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।
