फर्जी मेडिकल बिल से 29 लाख का घोटाला, पौंसरा का शिक्षक साधेलाल निलंबित, जानें मामला

CG News: फर्जी मेडिकल प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने के मामले में पौंसरा संकुल समन्वयक एवं शिक्षक साधेलाल पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक पटेल ने अपने व अन्य शिक्षकों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी मेडिकल बिल प्रस्तुत किए। कई बिलों में मृत शिक्षक के नाम से भी राशि का आहरण किया गया, जबकि वास्तविक बिल राशि कुछ हजार रुपए की थी।