Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

पुलिस के मुताबिक शिकायत में पूजा ने बताया कि उसे उसकी सहेली तनीशा तारक से पता चला कि दुर्ग जिले के बोरसी, कदम प्लाजा में गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से संस्था चल रही है। वहां नौकरी की सम्भावना है। उसने तनीशा के माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को सम्पर्क किया। गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ब्रांच मैनेजर सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, रामभरोष साहू से मिली। इसके बाद मैनेजर ने उससे और अन्य युवतियों से ट्रेनिंग व पंजीयन के लिए तीन-तीन हजार रुपए ले लिए, लेकिन रसीद नहीं दी। चार दिनों का प्रशिक्षण भी अलग-अलग समय में दिया गया।