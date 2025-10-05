Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Bhilai Fraud News: धमतरी के ग्राम डोमा में रहने वाली पूजा कोसरे ने पद्नाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसकी 10 सहेलियों के साथ गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी हुई है।

2 min read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

Fraud (photo-patrika)

Fraud (photo-patrika)

Bhilai Fraud News: नौकरी के नाम पर 10 युवतियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धमतरी के ग्राम डोमा में रहने वाली पूजा कोसरे ने पद्नाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसकी 10 सहेलियों के साथ गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी हुई है। उनसे नौकरी लगाने के नाम पर 46-46 हजार रुपए लिए गए। इस पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस के मुताबिक शिकायत में पूजा ने बताया कि उसे उसकी सहेली तनीशा तारक से पता चला कि दुर्ग जिले के बोरसी, कदम प्लाजा में गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से संस्था चल रही है। वहां नौकरी की सम्भावना है। उसने तनीशा के माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को सम्पर्क किया। गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ब्रांच मैनेजर सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, रामभरोष साहू से मिली। इसके बाद मैनेजर ने उससे और अन्य युवतियों से ट्रेनिंग व पंजीयन के लिए तीन-तीन हजार रुपए ले लिए, लेकिन रसीद नहीं दी। चार दिनों का प्रशिक्षण भी अलग-अलग समय में दिया गया।

नौकरी लगाने मांगे 46 हजार रुपए

पुलिस के मुताबिक वेद प्रकाश शास्त्री सुभाष चौधरी, राहुल सौंधिया, जितेंद्र सिंह सभी कंपनी में अधिकारी हैं। प्रशिक्षण के बाद राहुल सौंधिया, ब्रांच मैनेजर और सुभाष चौधरी जोनल मैनेजर ने सभी का इंटरव्यू लिया। बताया कि सभी का चयन हो गया है। कंपनी में काम करने के लिए तुम्हारी ड्रेस, कंपनी की नामिनी, आईडी, बीमा के लिए एक दिन के भीतर 46-46 हजार रुपए जमा करना होगा। उन्होंने किसी से भी बातचीत करने के लिए मना किया। यह भी कहा कि अगर यहां कंपनी को छोड़कर जाओगे, काम नहीं करोगे, पैसा जमा नहीं करोगे, तो कहीं पर काम नहीं मिलेगा।

इनके खिलाफ दर्ज किया अपराध

पुलिस ने गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रामभरोष साहू, सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, सुभाष चौधरी, राहुल सौंधिया, वेद प्रकाश शास्त्री और साधना पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5), 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पिता से मांग कर दिए रुपए

पुलिस के मुताबिक पूजा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके बाद भी उसने पिता से 46 हजार रुपए मांगकर नकद दिए। अन्य ने भी 46-46 हजार रुपए दिए। इसके एवज में उनको कोई रसीद भी नहीं दी गई। इन सभी ने कम्पनी में कुल 3,07,000 रुपए दिए, लेकिन इसकी भी रसीद नहीं मिली।

ये भी पढ़ें

Online fraud: भाई-भाभी ने विधवा बहन को लगाई 12.10 लाख की चपत, फोन पे से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए रुपए
अंबिकापुर
Online fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 04:54 pm

Published on:

05 Oct 2025 04:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

GST reduced
भिलाई

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह(photo-patrika)
भिलाई

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)
भिलाई

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद(photo-patrika)
भिलाई

प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस…

प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.