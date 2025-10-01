Online fraud: भाई-भाभी ने विधवा बहन को लगाई 12.10 लाख की चपत, फोन पे से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए रुपए

Online fraud (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक विधवा के खाते से उसके भाई व भाभी ने 12 लाख 10 हजार रुपए पार कर दिए। जब विधवा बैंक में खाता चेक (Online fraud) करने गई तो जीरो बैलेंस बताया गया। पता चला कि उसके फोन पे से ही रकम ट्रांसफर किए गए हैं। पूरे पैसे उसके भाई व भाभी के खातों में ट्रांसफर किया गया था। इसकी भनक उसे नहीं थी। भाई व भाभी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इरगवां निवासी सुखमनिया के पति की मृत्यु हो चुकी है। उसका खाता भारतीय स्टेट बैंक लखनपुर शाखा में है। खाते में उसने 12 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा कर रखी थी। हाल ही में जब वह बैंक से पैसा निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि खाते में शून्य बैलेंस (Online fraud) है।
बैंक कर्मचारियों द्वारा स्टेटमेंट जांचने पर खुलासा हुआ कि 29 अगस्त 2024 से 15 जून 2025 के बीच फोन पे ऐप के माध्यम से पूरी राशि ट्रांसफर की गई है। जांच में सामने आया कि यह ट्रांजैक्शन सुखमनिया के मोबाइल से ही किया गया था और रकम को उसके भाई लालसाय और भाभी कुन्ती देवी निवासी ग्राम सपकरा, थाना सूरजपुर के खातों में ट्रांसफर (Online fraud) किया गया है।
विधवा महिला ने सोचा कि उसने ये रुपए तो किसी को ट्रांसफर किए ही नहीं हैं। इसके बाद उसे भाई व भाभी पर शक हुआ। इसके बाद उसने मामले (Online fraud) की रिपोर्ट लखनपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने विधवा की रिपोर्ट पर उसके भाई-भाभी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुुरु कर दी है।
