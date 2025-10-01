Online fraud: भाई-भाभी ने विधवा बहन को लगाई 12.10 लाख की चपत, फोन पे से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए रुपए

अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक विधवा के खाते से उसके भाई व भाभी ने 12 लाख 10 हजार रुपए पार कर दिए। जब विधवा बैंक में खाता चेक (Online fraud) करने गई तो जीरो बैलेंस बताया गया। पता चला कि उसके फोन पे से ही रकम ट्रांसफर किए गए हैं। पूरे पैसे उसके भाई व भाभी के खातों में ट्रांसफर किया गया था। इसकी भनक उसे नहीं थी। भाई व भाभी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।