आधी रात बॉयफ्रेंड को बुलाया.. फिर चोरी छिपे महिला ने किया ये काम, थाने में खुला राज, दो गिरफ्तार

रात में मौका पाकर सहेली के घर से पेटी में रखे 3 तोला चांदी का पायल, चांदी का बिछिया 7 नग, चांदी की अंगूठी 2 नग , चांदी का चंदा 1 नग, चांदी की ताबीज 1 नग, चांदी की राखी एक नग और नकदी रकम 3000 एवं एक मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। आरोपी महिला सुरेखा वर्मा और उसके प्रेमी कमल नारायण वर्मा को पुलिस ने खैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद कर ली है।