आधी रात बॉयफ्रेंड को बुलाया.. फिर चोरी छिपे महिला ने किया ये काम, थाने में खुला राज, दो गिरफ्तार

सहेली के घर महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया चोरी ( Photo - Patrika )
Crime News: खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम भरदाखुर्द में करवाचौथ की रात एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। महिला ने अपनेपन का एहसास दिलाकर पहले विश्वास जीता, फिर मौका पाकर आधी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। ( CG News ) थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है।
करवाचौथ की रात सहेली के घर सोई एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी रकम की चोरी की और फरार हो गए थे। पुलिस आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी माही जंघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर को करवाचौथ के दिन वह उपवास रखी थी। सुबह उसके गांव की रिश्ते की बहन व सहेली सुरेखा वर्मा अपने पति को छोड़कर प्रेमी कमल नारायण वर्मा के साथ रहती है। वह उसके घर आई और एक साथ करवाचौथ का उपवास रखने की बात कही।
प्रार्थी महिला तैयार हो गई और दोनों उपवास के बाद रात में एक साथ पूजा अर्चना की। सभी लोग रात में खाना खाकर हो गए। इस बीच सहेली सुरेखा बाथरूम जाने का हवाला देकर प्रार्थी महिला के पति से मोबाइल मांग ली और प्रेमी कमल नारायण से बात की। आरोपी महिला सुरेखा चोरी की नीयत से ही सहेली के घर आई थी।
रात में मौका पाकर सहेली के घर से पेटी में रखे 3 तोला चांदी का पायल, चांदी का बिछिया 7 नग, चांदी की अंगूठी 2 नग , चांदी का चंदा 1 नग, चांदी की ताबीज 1 नग, चांदी की राखी एक नग और नकदी रकम 3000 एवं एक मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। आरोपी महिला सुरेखा वर्मा और उसके प्रेमी कमल नारायण वर्मा को पुलिस ने खैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद कर ली है।
