Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

आधी रात बॉयफ्रेंड को बुलाया.. फिर चोरी छिपे महिला ने किया ये काम, थाने में खुला राज, दो गिरफ्तार

Crime News: आधी रात बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महिला ने जो काम किया जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। वहीं जब इसका खुलासा हुआ तो परिजनों को भी यकीन नहीं हुआ..

2 min read

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Oct 14, 2025

Crime News

सहेली के घर महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया चोरी ( Photo - Patrika )

Crime News: खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम भरदाखुर्द में करवाचौथ की रात एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। महिला ने अपनेपन का एहसास दिलाकर पहले विश्वास जीता, फिर मौका पाकर आधी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। ( CG News ) थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है।

Crime News: सहेली के घर सोई और…

करवाचौथ की रात सहेली के घर सोई एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी रकम की चोरी की और फरार हो गए थे। पुलिस आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

एक साथ रखें थे करवा चौथ का उपवास

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी माही जंघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर को करवाचौथ के दिन वह उपवास रखी थी। सुबह उसके गांव की रिश्ते की बहन व सहेली सुरेखा वर्मा अपने पति को छोड़कर प्रेमी कमल नारायण वर्मा के साथ रहती है। वह उसके घर आई और एक साथ करवाचौथ का उपवास रखने की बात कही।

रात में प्रेमी से किया बात

प्रार्थी महिला तैयार हो गई और दोनों उपवास के बाद रात में एक साथ पूजा अर्चना की। सभी लोग रात में खाना खाकर हो गए। इस बीच सहेली सुरेखा बाथरूम जाने का हवाला देकर प्रार्थी महिला के पति से मोबाइल मांग ली और प्रेमी कमल नारायण से बात की। आरोपी महिला सुरेखा चोरी की नीयत से ही सहेली के घर आई थी।

आरोपियों के कब्जे से जेवरात बरामद

रात में मौका पाकर सहेली के घर से पेटी में रखे 3 तोला चांदी का पायल, चांदी का बिछिया 7 नग, चांदी की अंगूठी 2 नग , चांदी का चंदा 1 नग, चांदी की ताबीज 1 नग, चांदी की राखी एक नग और नकदी रकम 3000 एवं एक मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। आरोपी महिला सुरेखा वर्मा और उसके प्रेमी कमल नारायण वर्मा को पुलिस ने खैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी किए जेवरात बरामद कर ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 07:20 pm

Published on:

14 Oct 2025 07:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / आधी रात बॉयफ्रेंड को बुलाया.. फिर चोरी छिपे महिला ने किया ये काम, थाने में खुला राज, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, कहा- BJP सरकार में गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं…

गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन(photo-patrika)
राजनंदगांव

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! चौक-चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब, खुले में पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर

CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए…

CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए...(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG News: इंसाफ चाहिए..! महिला की मौत पर समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

महिला की मौत का मामला (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.