CG Police Transfer: पुलिस विभाग में चली फेरबदल की आंधी! 21 पुलिसकर्मियों का तबादला, यहां देखें List

जारी आदेश के अनुसार, तीन सब-इंस्पेक्टर, तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), नौ हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल का अलग-अलग पुलिस थानों और रिजर्व सेंटर से ट्रांसफर किया गया है। कई पुलिस अधिकारी, जो लंबे समय से रिजर्व सेंटर और अलग-अलग पुलिस थानों में तैनात थे, उन्हें अब जिले के दूसरे पुलिस थानों में भेजा गया है ताकि थाने के काम में तेज़ी और बैलेंस बना रहे।