CG Police Transfer: पुलिस विभाग में चली फेरबदल की आंधी! 21 पुलिसकर्मियों का तबादला, यहां देखें List

21 पुलिसकर्मियों का तबादला (photo source- Patrika)
CG Police Transfer: सक्ती जिले में पुलिस विभाग में एक अहम प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रफुल्ल ठाकुर ने जिले का चार्ज संभालने के बाद अपना पहला ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कुल 21 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर शामिल है।
जारी आदेश के अनुसार, तीन सब-इंस्पेक्टर, तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), नौ हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल का अलग-अलग पुलिस थानों और रिजर्व सेंटर से ट्रांसफर किया गया है। कई पुलिस अधिकारी, जो लंबे समय से रिजर्व सेंटर और अलग-अलग पुलिस थानों में तैनात थे, उन्हें अब जिले के दूसरे पुलिस थानों में भेजा गया है ताकि थाने के काम में तेज़ी और बैलेंस बना रहे।
CG Police Transfer: ट्रांसफर लिस्ट में हसौद थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नंदूराम साहू और अश्वनी जायसवाल को लाइन अटैच कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम डिपार्टमेंट के अनुशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रफुल्ल ठाकुर की तरफ से जारी इस ट्रांसफर लिस्ट को उनके नए वर्किंग स्टाइल और जिले में सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि नई पोस्टिंग से थाने लेवल पर कामकाज बेहतर होगा और जनता को बेहतर पुलिसिंग मिलेगी।
