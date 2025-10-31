Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका

बिश्रामपुर। बीजापुर में तैनात एसडीओपी बृजकिशोर यादव ने हाल ही में एक विशेष नक्सली विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में नक्सलियों को घेरकर उनकी किलेबंदी की गई, जिससे कई नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। उनके इस साहसिक और सफल नेतृत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बृजकिशोर यादव को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक (Home Minister Efficiency Medal) से सम्मानित किया जाएगा।