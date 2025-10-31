Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका

Home Minister Efficiency Medal: सूरजपुर जिले के पार्वतीपुर निवासी हैं बृजकिशोर यादव, बीजापुर में पोस्टिंग के दौरान नक्सल विरोधी ऑपरेशन में नक्सलियों को घेरकर की किलेबंदी

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 31, 2025

Home Minister Efficiency Medal

Home Minister Efficiency Medal: DSP Brij Kishor Yadav (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। बीजापुर में तैनात एसडीओपी बृजकिशोर यादव ने हाल ही में एक विशेष नक्सली विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में नक्सलियों को घेरकर उनकी किलेबंदी की गई, जिससे कई नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। उनके इस साहसिक और सफल नेतृत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बृजकिशोर यादव को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक (Home Minister Efficiency Medal) से सम्मानित किया जाएगा।

बता दें कि इस पदक के लिए उनका नाम 121वें स्थान पर नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 एसडीओपी अधिकारियों को यह सम्मान मिलना है, जिनमें बृजकिशोर यादव (Home Minister Efficiency Medal) भी शामिल हैं। एसडीओपी बृजकिशोर यादव सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पार्वतीपुर निवासी हैं।

उनकी यह उपलब्धि सूरजपुर जिले के लिए भी गर्व की बात है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से स्थानीय स्कूलों में हुई, अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने रायपुर से की और फिर बिलासपुर में तैयारी कर इस सेवा में आए हैं।

Home Minister Efficiency Medal: उच्च पद पर पहुंचने वाले गांव के पहले व्यक्ति

एसडीओपी बृजकिशोर यादव (Home Minister Efficiency Medal) पार्वतीपुर क्षेत्र में ऐसे उच्च पद पर पहुंचने वाले अपने क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। इस सम्मान की घोषणा के बाद से उनके परिजन समेत आसपास के स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Crime news: Video: महिला की दुकान में घुसकर पिटाई, सडक़ पर फेंकी सब्जियां, 4 साल पहले बेटे की हुई थी हत्या, 10 युवकों पर अपराध दर्ज
अंबिकापुर
Crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 09:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Blind murder case: बलात्कार में नाकाम ऑटो चालक ने की थी महिला यात्री की हत्या, गड्ढे में फेंक दी थी लाश

Blind murder case
सुरजपुर

BJP नेता की दर्दनाक मौत… मधुमक्खियों के हमले से गई जान, खुद भी डॉक्टर था मृतक, इलाके में शोक की लहर

BJP नेता की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरजपुर

10 हजार वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज… इस गुफाओं में लाल रंग से बनी चित्रकारी ने जताई प्राचीन मानव सभ्यता की मौजूदगी, देखें

मध्य पाषाण कालीन युग (लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व ) के शैल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरजपुर

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी
सुरजपुर

Thieves entered in coal mine: खदान में चोरी करने घुसे थे 6 चोर, आहट मिलते ही कोल कर्मियों ने दरवाजों पर जड़ा ताला, दिनभर सर्चिंग के बाद दबोचा

Thieves entered in coal mine
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.