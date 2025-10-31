Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका

Home Minister Efficiency Medal: DSP Brij Kishor Yadav (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। बीजापुर में तैनात एसडीओपी बृजकिशोर यादव ने हाल ही में एक विशेष नक्सली विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में नक्सलियों को घेरकर उनकी किलेबंदी की गई, जिससे कई नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। उनके इस साहसिक और सफल नेतृत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बृजकिशोर यादव को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक (Home Minister Efficiency Medal) से सम्मानित किया जाएगा।
बता दें कि इस पदक के लिए उनका नाम 121वें स्थान पर नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 एसडीओपी अधिकारियों को यह सम्मान मिलना है, जिनमें बृजकिशोर यादव (Home Minister Efficiency Medal) भी शामिल हैं। एसडीओपी बृजकिशोर यादव सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पार्वतीपुर निवासी हैं।
उनकी यह उपलब्धि सूरजपुर जिले के लिए भी गर्व की बात है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से स्थानीय स्कूलों में हुई, अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने रायपुर से की और फिर बिलासपुर में तैयारी कर इस सेवा में आए हैं।
एसडीओपी बृजकिशोर यादव (Home Minister Efficiency Medal) पार्वतीपुर क्षेत्र में ऐसे उच्च पद पर पहुंचने वाले अपने क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। इस सम्मान की घोषणा के बाद से उनके परिजन समेत आसपास के स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।
