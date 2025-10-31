Crime news: Video: महिला की दुकान में घुसकर पिटाई, सडक़ पर फेंकी सब्जियां, 4 साल पहले बेटे की हुई थी हत्या, 10 युवकों पर अपराध दर्ज

Spot where beaten woman (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोधनपुर चौक पर सब्जी की बिक्री करने वाली महिला के दुकान में घुसकर 10 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना बुधवार की रात की है। बदमाशों ने (Crime news) महिला के साथ मारपीट भी की है और सब्जियां सडक़ पर फेंक दी। इससे महिला को काफी नुकसान हुआ है। महिला के बेटे का 4 साल पहले मर्डर हुआ था। इधरसूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना का मुख्य कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने १० आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधनपुर चौक पर नीलम देवी अपने पति के साथ सब्जी बेचती है। बुधवार की रात महिला अपने भतीजे प्रिंस गुप्ता के साथ दुकान में थी। रात करीब 9 बजे शिवम सिंह सहित 10 युवक दुकान पर पहुंचे और उन्होंने महिला से गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट (Crime news) की। साथ ही दुकान में रखी सब्जियों को सडक़ पर फेंक दिया।
युवकों ने करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सडक़ पर सब्जी फेंके जाने से महिला को काफी नुकसान भी हुआ है। घटना (Crime news) की सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी सभी वहां से भाग निकले।
चार वर्ष पूर्व महिला के बड़े बेटे की हत्या (Crime news) हो गई थी। कुछ लोगों के साथ किसी मामले को लेकर अब भी विवाद चल रहा है। बुधवार को कुछ लोग गवाही संबंधी बात को लेकर पहुंचे थे। इस बीच विवाद हो गया।
महिला ने मामले (Crime news) की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शिवम सिंह, अतुल सिंह, मिथुन सिंह, प्रत्यूस चतुर्वेदी, मनोज, राजू भारती, खेमनाथ, उत्कर्ष दुबे, मोन्टी, भरत दुबे और अन्य के खिलाफ धारा 191(1), 191(2), 296, 351(3), 115(2), 324 (4) के तहत अपराध दर्ज किया है।
