Crime news: Video: महिला की दुकान में घुसकर पिटाई, सडक़ पर फेंकी सब्जियां, 4 साल पहले बेटे की हुई थी हत्या, 10 युवकों पर अपराध दर्ज

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोधनपुर चौक पर सब्जी की बिक्री करने वाली महिला के दुकान में घुसकर 10 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना बुधवार की रात की है। बदमाशों ने (Crime news) महिला के साथ मारपीट भी की है और सब्जियां सडक़ पर फेंक दी। इससे महिला को काफी नुकसान हुआ है। महिला के बेटे का 4 साल पहले मर्डर हुआ था। इधरसूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना का मुख्य कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने १० आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।