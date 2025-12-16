स्वच्छता दीदियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी की 93 करोड़ 60 लाख रुपए का मानदेय

स्वच्छता दीदी के लिए ₹93.60 करोड़ का मानदेय मंजूर ( File Photo -Patrika )
CG News: राज्य शासन ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत देते हुए उनके सालभर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।( CG News ) उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इसकी औपचारिक मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत कुल 9750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित हो गया है।
यह राशि मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों को उनके प्रतिमाह के मान से भुगतान किया जाएगा। कुल 93.60 करोड़ रुपए की यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से जारी की जाएगी। इससे स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक नियमित मानदेय का भुगतान संभव हो सकेगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश की शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर काम कर रही स्वच्छता दीदियों का मनोबल बढ़ेगा। लंबे समय से मानदेय को लेकर असमंजस की स्थिति झेल रही स्वच्छता दीदियों के लिए यह निर्णय आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दोनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
