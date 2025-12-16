स्वच्छता दीदियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी की 93 करोड़ 60 लाख रुपए का मानदेय

CG News: राज्य शासन ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत देते हुए उनके सालभर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।( CG News ) उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इसकी औपचारिक मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत कुल 9750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित हो गया है।