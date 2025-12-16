16 दिसंबर 2025,

रायपुर

स्वच्छता दीदियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी की 93 करोड़ 60 लाख रुपए का मानदेय

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 93 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि मंजूर की है..

Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 16, 2025

CG News, swachhata didi

स्वच्छता दीदी के लिए ₹93.60 करोड़ का मानदेय मंजूर ( File Photo -Patrika )

CG News: राज्य शासन ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत देते हुए उनके सालभर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।( CG News ) उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इसकी औपचारिक मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत कुल 9750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित हो गया है।

CG News: 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक मानदेय का भुगतान

यह राशि मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों को उनके प्रतिमाह के मान से भुगतान किया जाएगा। कुल 93.60 करोड़ रुपए की यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से जारी की जाएगी। इससे स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक नियमित मानदेय का भुगतान संभव हो सकेगा।

स्वच्छता दीदियों का बढ़ेगा मनोबल

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर काम कर रही स्वच्छता दीदियों का मनोबल बढ़ेगा। लंबे समय से मानदेय को लेकर असमंजस की स्थिति झेल रही स्वच्छता दीदियों के लिए यह निर्णय आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दोनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Updated on:

16 Dec 2025 06:39 pm

Published on:

16 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / स्वच्छता दीदियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी की 93 करोड़ 60 लाख रुपए का मानदेय

