World Tourism Day: भोरमदेव और मयाली बगीचा बनेगा टूरिस्टों का नया हॉटस्पॉट, 303.62 करोड़ रुपए से संवरेगा पर्यटन स्थल

एक्सपर्ट के अनुसार प्रदेश में अनुभवशील पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाए हैं। इसमें पर्यटक हते व 15 दिन का टूर पैकेज बनाकर यहां की संस्कृति को जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बस्तर में बहुत सी जगह घूमने की है, यहां रहकर पर्यटक आदिवासी संस्कृति को समझ सकते हैं। यहां की खेती किस तरह होती है, कैसे धान बोया जाता है, अलग-अलग पंथ-समाज की संस्कृति क्या है, रहन सहन, गीत संगीत का अनुभव पर्यटकों को कराया जा सकता है।