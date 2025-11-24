भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियाँ पूरी! हर स्टैंड में मेडिकल स्टाफ, खिलाड़ियों के लिए 4 एंबुलेंस…

India vs South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिसंबर को होने जा रहे भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मेडिकल डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है। मैच के दौरान स्टेडियम में 24 घंटे प्राथमिक मेडिकल व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के भीतर खिलाडिय़ों के लिए 4 एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।