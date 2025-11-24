Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियाँ पूरी! हर स्टैंड में मेडिकल स्टाफ, खिलाड़ियों के लिए 4 एंबुलेंस…

India vs South Africa ODI: नवा रायपुर में 3 दिसंबर को होने जा रहे भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए पूरा जोर लगा रहा है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियाँ पूरी! हर स्टैंड में मेडिकल स्टाफ, खिलाड़ियों के लिए 4 एंबुलेंस...(photo-patrika)

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारियाँ पूरी! हर स्टैंड में मेडिकल स्टाफ, खिलाड़ियों के लिए 4 एंबुलेंस...(photo-patrika)

India vs South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिसंबर को होने जा रहे भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मेडिकल डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है। मैच के दौरान स्टेडियम में 24 घंटे प्राथमिक मेडिकल व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के भीतर खिलाडिय़ों के लिए 4 एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

India vs South Africa ODI: 4 जोन में रहेगी पार्किंग स्थलों की व्यवस्था

वहीं, 4 एम्बुलेंस स्टेडियम के बाहर आम दर्शकों के लिए आपातकालीन व्यवस्था के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक स्टैंड में फस्टएड बॉक्स के साथ डॉक्टर और नर्सों की टीम उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा आस-पास के प्राथमिक उपचार केंद्र को किसी भी एमरजेंसी के 24 घंटे स्टैंडबाई में रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अग्नि की दुर्घटनाओं से तुरंत राहत के लिए पूरे स्टेडियम में आग बुझाने वाले 200 से अधिक सिलेंडर लगाए गए हैं।

अधिक क्षमता के वाटर कूलर से निशुल्क पानी

स्टेडियम परिसर के आस-पास पार्किंग व्यवस्था के लिए ज़रूरी तैयारियों की जा रही हैं। पर्याप्त लाईट आदि के साथ सुरक्षा के इंतजाम, स्टेडियम परिसर में सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई मित्र, अन्य जरूरी मशीन और उपकरणों की व्यवस्था, पार्किंग स्थलों के समतलीकरण, लोगो और स्टेडियम में दर्शकों की सुविधा के लिए जगह-जगह स्पष्ट साईनबोर्ड आदि लगाने लगाने का फैसला किया गया। पार्किंग को लाइनबृद्ध ए, बी, सी और डी जोन में बांटा गया है।

स्टेडियम में पीने के पानी के लिए सीएससीएस ने सभी गेटों के वाटर कूलर बदलकर ज्यादा क्षमता के लगाने का निर्णय लिया है। अब 3000 लीटर प्रतिघंटा क्षमता वाले वाटर कूलर लगाए जाएंगे, जिससे जनरल गैलरी के दर्शकों को पीने का पानी आसानी से और निशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। इससे पहले स्टेडियम में 500 लीटर प्रतिघंटा क्षमता वाले वाटर कूलर स्टेडियम में लगे थे।

500 निजी गार्ड-बाउंसर की तैनाती

सीएससीएस ने मैच के दौरान स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 निजी सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर तैनात करने का फैसला किया है, जो दर्शकों से लेकर वीआईपी गैलरी तक के सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। पार्किंग की व्यवस्था का ठेका स्थानीय ग्रामीणवासियों को सौंपी गई है। पार्किंग रेट भी गांवों वाले ही तय करेंगे। खिलाडिय़ों के लिए निजी बाउंसर और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन संभालेगी।

