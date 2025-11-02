Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता 2025 का समापन जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

बस्तर ओलंपिक का समापन (photo source- Patrika)

बस्तर ओलंपिक का समापन (photo source- Patrika)

Bastar Olympics 2025: तीन दिवसीय विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता 2025 का समापन देवेंद्र टेकाम, जिला पंचायत सदस्य कांकेर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस समापन समारोह में खेलों के अंतिम दिन विभिन्न खेल स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए। जूनियर और सीनियर वर्ग के पुरुष और महिला खिलाड़ी सभी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में भागीदार बने।

रोमांचक मुकाबले हुए…

कुल 5400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। सीनियर पुरुष वर्ग में 100 मीटर दौड़ का गोल्ड युगल किशोर पटेल ने जीता, जबकि सीनियर महिला वर्ग में त्रिशया दुग्गा प्रथम रहीं। अन्य प्रतियोगिताओं में भी रोमांचक मुकाबले हुए, जिनमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो प्रमुख रहे। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल में ग्राम डांगरा और कबड्डी में ग्राम बरहेली ने पुरुष वर्ग में जीत हासिल की, जबकि महिला वर्ग में क्रमश: ग्राम दमकसा और ग्राम कोंडे ने बाजी मारी।

समारोह में मुख्य अतिथि देवेंद्र टेकाम ने बस्तर ओलंपिक की महत्ता पर जोर दिया और युवाओं से अपील की कि वे खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से यहां की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है। कार्यक्रम में शकुंतला नरेटी, सीईओ सुरेंद्र बंजारे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी विजेताओं को सम्मानित किया।

Bastar Olympics 2025: समापन समारोह के दौरान विजेताओं को सुंदर मोमेंटो, प्रमाण पत्र और मेडल से पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार पल रहा, जिसने स्थानीय खिलाड़ियों को अपने हुनर को उजागर करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रतियोगिता ने विकासखंड की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा दी और बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। समापन समारोह की अध्यक्षता शकुंतला नरेटी सरपंच दुर्गूकोंदल एवं अध्यक्ष सरपंच संघ ने की।

विशेष अतिथियों में देवलाल नरेटी, पीलम नरेटी, विकास राजू नायक जनपद सदस्य,धन साय हुर्रा जनपद सदस्य, सविता उयके जनपद सदस्य, सिरों कोमरे पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर, संतों दुग्गा पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल, विजय पटेल, रामचंद्र कल्लो, जोहन गावड़े पूर्व जनपद सदस्य ,मुकेश नरेटी, राजलाल आंचला, मुकेश गावड़े सरपंच साधुमिच सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का जिलास्तरीय शुभारंभ आज से, 43 हजार से अधिक प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर
जगदलपुर
Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalites Surrender: बस्तर में 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 85 लाख का इनाम था घोषित…

Naxalites Surrender (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: बीमार घोड़े को सड़क पर तड़पता छोड़ गया मालिक, ढाबा संचालक ने दिखाई इंसानियत

बीमार घोड़े का इलाज (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
कांकेर

मंदिर खोलने को लेकर विवाद! युवक ने फेंका खौलता तेल, मां-बेटा झुलसे

युवक ने फेंका खौलता हुआ तेल (Photo source- Patrika)
कांकेर

Kanker News: नक्सल संगठन को तगड़ा झटका, सीसी मेंबर रामधेर ने 50 नक्सलियों के साथ किया सरेंडर! 39 हथियार बरामद

Naxal
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.