Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Bastar Olympics 2025: समापन समारोह के दौरान विजेताओं को सुंदर मोमेंटो, प्रमाण पत्र और मेडल से पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार पल रहा, जिसने स्थानीय खिलाड़ियों को अपने हुनर को उजागर करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रतियोगिता ने विकासखंड की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा दी और बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। समापन समारोह की अध्यक्षता शकुंतला नरेटी सरपंच दुर्गूकोंदल एवं अध्यक्ष सरपंच संघ ने की।