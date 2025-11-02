Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

बस्तर ओलंपिक का समापन (photo source- Patrika)
Bastar Olympics 2025: तीन दिवसीय विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता 2025 का समापन देवेंद्र टेकाम, जिला पंचायत सदस्य कांकेर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस समापन समारोह में खेलों के अंतिम दिन विभिन्न खेल स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए। जूनियर और सीनियर वर्ग के पुरुष और महिला खिलाड़ी सभी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में भागीदार बने।
कुल 5400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। सीनियर पुरुष वर्ग में 100 मीटर दौड़ का गोल्ड युगल किशोर पटेल ने जीता, जबकि सीनियर महिला वर्ग में त्रिशया दुग्गा प्रथम रहीं। अन्य प्रतियोगिताओं में भी रोमांचक मुकाबले हुए, जिनमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो प्रमुख रहे। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल में ग्राम डांगरा और कबड्डी में ग्राम बरहेली ने पुरुष वर्ग में जीत हासिल की, जबकि महिला वर्ग में क्रमश: ग्राम दमकसा और ग्राम कोंडे ने बाजी मारी।
समारोह में मुख्य अतिथि देवेंद्र टेकाम ने बस्तर ओलंपिक की महत्ता पर जोर दिया और युवाओं से अपील की कि वे खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से यहां की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है। कार्यक्रम में शकुंतला नरेटी, सीईओ सुरेंद्र बंजारे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी विजेताओं को सम्मानित किया।
Bastar Olympics 2025: समापन समारोह के दौरान विजेताओं को सुंदर मोमेंटो, प्रमाण पत्र और मेडल से पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार पल रहा, जिसने स्थानीय खिलाड़ियों को अपने हुनर को उजागर करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रतियोगिता ने विकासखंड की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा दी और बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। समापन समारोह की अध्यक्षता शकुंतला नरेटी सरपंच दुर्गूकोंदल एवं अध्यक्ष सरपंच संघ ने की।
विशेष अतिथियों में देवलाल नरेटी, पीलम नरेटी, विकास राजू नायक जनपद सदस्य,धन साय हुर्रा जनपद सदस्य, सविता उयके जनपद सदस्य, सिरों कोमरे पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर, संतों दुग्गा पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल, विजय पटेल, रामचंद्र कल्लो, जोहन गावड़े पूर्व जनपद सदस्य ,मुकेश नरेटी, राजलाल आंचला, मुकेश गावड़े सरपंच साधुमिच सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
